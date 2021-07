Infektionszahlen bei Jungen – Bald wieder Contact-Tracing im Club? Der Verband der Zürcher Clubs empfiehlt seinen Mitgliedern, die Check-in-Funktion der Covid-App zu benützen – um das Contact-Tracing zu unterstützen. David Sarasin

Bald könnte neben dem Zertifikat auch wieder die Covid-App zum Einsatz kommen beim Einlass in den Club. Foto: Keystone

Seit die Fallzahlen gestiegen sind, sind die Clubs wieder als mögliche Ansteckungsorte in den Fokus geraten. In Basel haben sich bisher 91 Personen in Diskotheken angesteckt, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag mitteilte. Und der Bund forderte am Mittwoch die Kantone in einem Schreiben auf, die Kontrollen bei zertifikatspflichtigen Veranstaltungen, wozu auch grosse Konzerte und Clubs zählen, zu intensivieren.

Die Zürcher Bar- und Clubkommission (BCK) ist bereits einen Schritt weitergegangen. Vor einer Woche hat die BCK in einer internen Mail ihre Mitglieder darum gebeten, den Kanton beim Contact-Tracing wieder zu unterstützen, obwohl seit rund einem Montag eine Zertifikatspflicht herrscht. Die BCK verwies insbesondere auf die Check-in-Funktion der Covid-App.