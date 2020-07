Abo Schulstart an Kantonsschulen Was passiert, wenn eine Gymischülerin das Coronavirus hat?

Am Montag haben die Mittelschulen wieder mit Präsenzunterricht begonnen – in Halbklassen und mit zwei Metern Abstand. Sollte es zu einem Covid-19-Fall kommen, müssen deshalb nicht ganze Klassen in Quarantäne.