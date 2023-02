Erdbeben in der Türkei – Bald wird Erdogan Fragen beantworten müssen Ein Erdbeben ist ein Schicksalsschlag, doch die hohe Opferzahl muss nicht sein. In der Türkei sollte eine Sondersteuer dem Gebäudeschutz dienen. Doch die Regierung hat sie zweckentfremdet. Raphael Geiger aus Istanbul

Wie ein Kartenhaus zusammengefallen: Gebäude im türkischen Adana (6. Februar). Foto: Can Erok (AFP)

An Tagen wie diesen wünschen sich die Türkinnen und Türken eine gute Besserung. Sie rufen sich, wo immer sie sich treffen, im Supermarkt, im Büro, ein «Gecmis olsun!» zu. Gute Besserung also. Als wären sie persönlich betroffen von der jüngsten Schreckensmeldung, sei es ein Bombenanschlag, ein Putschversuch oder, wie jetzt, ein Erdbeben. Es kam in der Türkei ja einiges zusammen in den vergangenen Jahren.