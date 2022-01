Blackbox in der Schweiz obligatorisch – Bald zeichnen Autos Unfalldaten auf Wer ab Juli einen neuen Autotyp kauft, hat eine Blackbox an Bord. Die verrät der Polizei mögliche Fahrfehler. Was kommt da auf Autofahrer zu? Philipp Felber-Eisele

Mit den neuen Regelungen werden Autos noch mehr zu rollenden Computern. Foto: Randy Tarampi (Unsplash)

Sie bremsen, und doch reicht es nicht ganz, um den Zusammenstoss mit dem Auto vor Ihnen zu verhindern. Es entsteht glücklicherweise nur ein Blechschaden, doch die Frage ist: Wer ist schuld am Unfall? Diese Frage zu klären, ist nicht immer ganz einfach, vor allem wenn alle Beteiligten überzeugt davon sind, selbst keinen Fehler begangen zu haben. Ab kommenden Sommer gibt es für die Beantwortung dieser Frage ein neues Hilfsmittel: einen Unfalldatenschreiber, also quasi das Pendant dazu, was in der Luftfahrt als Blackbox bekannt ist.

Die Blackbox wird in Zukunft Geschwindigkeit, Beschleunigung und andere Fahrzeugfunktionen wie Airbags, Licht und Blinker aufzeichnen. Die Daten verbleiben dabei im Fahrzeug selbst. Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) soll das System helfen, nach einem Verkehrsunfall herauszufinden, ob und wie verschiedene Fahrzeugausrüstungen funktioniert haben. «Ob der Blinker gestellt, das Licht an war oder der Airbag sich ordnungsgemäss geöffnet hat, diese Fragen lassen sich so klären», sagt ein Sprecher.