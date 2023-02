Neuer Song – Ballermann-Song aus dem Unterland Die Unterländer Sängerin Ruby R. präsentiert ihren neuen Song «Wunderland» und wird auf Mallorca schon bald ihre Premiere auf der Ballermann-Bühne feiern. PD

Musikerin Ruby R. möchte ihr Glück auch auf Mallorca versuchen. Foto: PD

Nach einigen Airplays auf verschiedenen Radiostationen schlägt die Unterländer Sängerin Ruby R. nun ein neues Kapitel auf: «Wunderland» heisst ihr neuer Song über Liebe und Sehnsucht. Sehnsucht ist, was sie schon lange mit dem Thema «wie weiter» verbindet. Ein Jahr ist es seit dem ersten Song-Release her. Langsam entsteht etwas – etwas was noch nicht definiert werden kann. Die Zusammenarbeit mit professionellen Künstlern und Produzenten könnte sich in diesem Jahr bereits auszahlen. Einerseits veranstaltet Ruby und ihr Management selber Dance-Partys und anderseits streben sie nach Live-Auftritten auf Mallorca, und natürlich auch hier in der Schweiz, Österreich oder Deutschland. Ein grosses Thema ist der Ballermann. Das wohl härteste Publikum in dieser Branche darf im April Ruby als Premiere erleben.

