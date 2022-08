Gartenbedarf in Bassersdorf – Baltenswil erhält eine grosse Landi mit Tankstelle Landi-Geschäfte boomen schweizweit. Nun plant die Landi Züri Unterland eine weitere grosse Überbauung. Andrea Söldi

Die Landi wird im Erdgeschoss eingerichtet. Die Tankstelle (rechts) kommt auf der anderen Seite des Rütirings in Baltenswil zu stehen. Im Vordergrund verläuft die Neue Winterthurerstrasse. Visualisierung: PD

Topfpflanzen, Gummistiefel, Mineralwasser und Rasenmäher – in der Landi kriegt man fast alles, was man in Haus und Garten sowie für Aktivitäten im Freien benötigt. Die Supermärkte, die von bäuerlichen Genossenschaften betrieben werden, geniessen wegen ihres bodenständigen Images allgemein viel Sympathie. Nun soll auch die Bevölkerung des Bassersdorfer Ortsteils Baltenswil einen grossen Landi-Laden erhalten.