Zürcher Kantonalbank Rafz – Bancomat aus Angst vor Sprengung stillgelegt Der ZKB-Automat in Rafz ist ausser Betrieb. Als Grund nennt die Bank die «kriminellen Aktivitäten der letzten Wochen». Daniela Schenker

In dieser Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 5, unmittelbar neben dem Kiosk und unter einer Wohnung, befindet sich der Bancomat. Foto: Sibylle Meier

Kundinnen und Kunden der Zürcher Kantonalbank Rafz haben derzeit keine Möglichkeit, im eigenen Dorf Geld von ihrer Hausbank zu beziehen. Der Bancomat ist stillgelegt, die Tastatur mit einem Hinweis überklebt: «Dieser Automat ist aufgrund von Service- und Sicherheitsmassnahmen bis auf weiteres nicht in Betrieb.» Die ZKB verweist auf den nächstgelegenen Automaten. Der befindet sich bei der Filiale im Zentrum von Eglisau – mit dem Auto in sieben Minuten, mit dem öffentlichen Verkehr in einer halben Stunde erreichbar.

Glaubten die Rafzerinnen und Rafzer anfänglich noch an einen technischen Defekt, begann sich nach einiger Zeit der Unmut zu regen. In den sozialen Medien wurde der fehlende Service public beklagt. Ein Facebook-Nutzer befürchtete, der Automat könnte nie mehr in Betrieb genommen werden, eine Frau nannte die Schliessung schlicht «eine Sauerei».