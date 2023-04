Spenden für Ukraine blockiert – Bank lässt Helfer aus Kloten auflaufen Dreimal ist Daniel Buchs mit Hilfsgütern aus Kloten in die Ukraine gefahren. Dann blockiert seine Hausbank das Spendenkonto wegen eines üblen Verdachts. Christian Wüthrich

Dani Buchs und sein Team haben kurz vor Ostern eine neue Lieferung mit Hilfsgütern aus Kloten für die Ukraine bereitgestellt und dazu einen grösseren Transporter aufgetrieben. Foto: Balz Murer

Dani Buchs lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Der Klotener Elektrounternehmer hat ein grosses Helferherz und setzt sich seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs für die Menschen vor Ort ein. Seit Gründonnerstag ist er nach einem längeren Unterbruch wieder unterwegs in Richtung Osten. Auf eigene Faust, und das schon zum vierten Mal. «Ich habe einen neuen Transporter gekauft, damit ich mehr mitnehmen kann und schneller vorwärtskomme», erzählte er beim Einladen am Vortag.