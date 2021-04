Ankündigung mit Folgen für die Schweiz: Finanzministerin Janet Yellen und Präsident Joe Biden. Foto: Amr Alfiky (Keystone)

Präsident Bidens Finanzministerin Janet Yellen hat angekündigt, dass die USA sich für eine weltweite Mindeststeuer von 21 Prozent für grosse Konzerne einsetzen wollen. (Dazu mehr hier.) Mit dieser Harmonisierung der Gewinnsteuersätze soll den Staaten, die mit Tiefsteuersätzen den Konzernen Steuerumgehungen ermöglichen, ein Riegel geschoben werden.

Hans Kissling Infos einblenden Der Ökonom Hans Kissling war bis 2006 Chef des Statistischen Amts des Kantons Zürich. Er ist Mitglied der SP. Foto: zvg

Die USA rennen damit offene Türen ein, haben sich doch verschiedene europäische Staaten schon lange für eine Mindestbesteuerung eingesetzt. Der Zeitpunkt dafür ist auch ideal, weil die Staaten nach den exorbitanten Kosten für die Bewältigung der Covid-Krise dringend auf höhere Einkünfte angewiesen sind.

Die Schweiz, die ebenfalls zu den Ländern zählt, die mit tiefen Steuern Unternehmen anlocken, wird sich dieser Entwicklung nicht entziehen können. Sie wird – will sie nicht auf einer schwarzen Liste landen – ihre Gewinnsteuern stark anheben, was zur Abwanderung von multinationalen Unternehmen und damit zum Verlust an Steuersubstrat führt.

Die Situation erinnert an 2009, als der damalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz auf starken Druck verschiedener Staaten den Medien verkündete, den OECD-Standard in Steuersachen zu übernehmen. Im Klartext hiess das: Verzicht auf das Bankgeheimnis gegenüber anderen Staaten.

Schätzungen zufolge gehen dem Fiskus jährlich 5 bis 10 Milliarden Franken Steuereinnahmen verloren.

Das Bankgeheimnis in der Schweiz aber besteht weiter. Die Schweizer Banken müssen zwar Informationen an ausländische, nicht aber an Schweizer Steuerämter liefern. Damit herrscht eine unhaltbare Situation. Zum einen werden seit der Einführung des automatischen Informationsaustausches über Finanzkonten (AIA) Schweizer Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen bei ausländischen Banken deponiert haben, zur Kasse gebeten, während inländische Steuerhinterzieher mit Schweizer Konten unbehelligt bleiben.

Das Weiterbestehen des Bankgeheimnisses innerhalb der Schweiz hat finanzielle Konsequenzen für die öffentliche Hand. Schätzungen zufolge gehen dem Fiskus jährlich 5 bis 10 Milliarden Franken Steuereinnahmen verloren – Steuereinnahmen, die in Corona-Zeiten dringend benötigt würden.

Die Schuldenquote des Bundes stieg seit Beginn der Corona-Krise von 26 auf 32 Prozent. Finanzminister Ueli Maurer sprach kürzlich «von einem Schuldenberg so hoch, dass man darauf Ski fahren kann». Es kann deshalb nicht erstaunen, dass – vor allem aus Wirtschaftskreisen – der Ruf nach schnellem Abbau der Neuverschuldung ertönt.

So forderte Economiesuisse kürzlich, dass mit Blick auf die künftigen Generationen die Fehlbeträge im Zusammenhang mit Corona abzutragen seien, weil unsere Kinder und Enkel mit ihren eigenen Krisen zu kämpfen haben würden. Swissholdings, der Verband der multinationalen Unternehmen in der Schweiz, fordert den Abbau der Schulden innerhalb der nächsten 15 Jahre.

Die bisher vorgeschlagenen Rezepte zur Amortisierung der Covid-Schulden überzeugen nicht.

Aber: Der Abbau der Covid-Schulden durch Einsparungen würde den Spielraum für zukunftsweisende Investitionen einschränken und deshalb ebenfalls die künftigen Generationen treffen. Darum fordert die Linke eine Sondersteuer für Firmen, die in der Pandemie gute Geschäfte gemacht haben. Diese Forderung stösst allerdings bei den Bürgerlichen auf wenig Gegenliebe. Schliesslich wurde von verschiedener Seite vorgeschlagen, die Ausschüttung der Nationalbankgewinne zur Tilgung der Schulden zu verwenden.

Diese bisher vorgeschlagenen Rezepte zur Amortisierung der Covid-Schulden überzeugen nicht. Die Abschaffung des Bankgeheimnisses auch im Inland würde hingegen dem Bund – und auch den Kantonen – genügend finanzielle Mittel generieren, um die Schulden innerhalb weniger Jahre abbauen zu können. Für die Wirtschaft ergäben sich keine Nachteile. Es ist Zeit, diesen steuerpolitischen Anachronismus zu beseitigen.

