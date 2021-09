Pferderennen in Aarau – Baraka de Thaix macht Träume wahr Mit dem Doppelsieg von Baraka de Thaix und Bergeracu im GP der Schweiz geht für die Höremer Trainerin Chantal Zollet ein Traum in Erfüllung. Werner Bucher

Fast synchron überspringen Zollets Schützlinge Baraka de Thaix (im Sattel Ludovic Philipperon, 3) und Bergerac (hinten) das mächtige Hindernis vor den Tribünen auf der Rennbahn in Aarau. Foto: Werner Bucher

Elf Hindernisrennen, davon die letzten sechs in Serie, gewann der 10-jährige Schimmel Baraka de Thaix, der von Chantal Zollet auf der Rennbahn in Dielsdorf trainiert wird. Nur in Aarau konnte der sprunggewaltige Halbblüter noch nie reüssieren. «Er war im GP zweimal Zweiter und kennt die Bahn. Wir werden sehen, wie es diesmal läuft», erklärte die quirlige Trainerin vor dem Start über die 13 Hindernisse auf der 4200 Meter langen Prüfung.

Besitzer Michael Schmid gab Jockey Ludovic Philipperon mit auf den Weg, dass sein Schimmel auf linker Hand besser dreht. Bereits am mächtigen Tribünensprung dezimierte sich das Fünferfeld, als der Wahlzürcher Dennis Schiergen mit Feu de Bois aus dem Stall von Claudia Schorno aus Stadel stürzte. Pferd und Reiter blieben unverletzt. Zuvor hatte Schiergen mit Schornos Gold Street Start-Ziel das Hürdenrennen gewonnen. Für kurze Zeit begleitete der reiterlose Wallach das Quintett und verhinderte, dass der Frontrunner Baraka de Thaix wieder die Spitze übernehmen konnte. Diese hielt der französische Gast Roi d’Etoile bis zum zweiten Tribünensprung inne. Dort zögerte der erst fünfjährige Wallach kurz und machte einen Fehler und sein Reiter hatte alle Mühe sich im Sattel zu halten. Dafür setzten sich Baraka de Thaix und sein Trainingsgefährte Bergerac «fliegend» über das 1,8 Meter hohe Hecke in Front.