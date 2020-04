Knall im Stadtrat – Barbara Günthard-Maier tritt zurück Die FDP-Stadträtin wechselt ins Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). UPDATE FOLGT

Barbara Günthard-Maier wurde 2012 in den Stadtrat gewählt. Seither leitete sie das Departement Sicherheit und Umwelt.

Stadträtin Barbara Günthard-Maier wird Ende September 2020 von ihrem Amt zurücktreten. Sie will eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Ab Oktober 2020 wird sie in der Kommunikation des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten EDA ein Team leiten. Der Stadtrat bedauert in einer Medienmitteilung den Entscheid.

Günthard-Maier war seit August 2012 Mitglied des Stadtrates von Winterthur. Seither leitete sie das Departement Sicherheit und Umwelt. Davor sass sie von 2006 bis 2012 für die FDP im Grossen Gemeinderat.

Für die Ersatzwahl visiert der Stadtrat den 23. August an. Dann soll der erste Wahlgang stattfinden, sofern nicht die Coronakrise eine Verschiebung auf später nötig macht. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 27. September vorgesehen.

«Meine Aufgabe ist erfüllt»

Nach 14 Jahren als Politikerin in Winterthur sei ihre Aufgabe erfüllt, sagte Günthard-Maier an der Medienkonferenz vom Mittwochnachmittag. Als Stadträtin sei es ihr wichtig gewesen, für die Bevölkerung möglichst viel zu erreichen: Für die Sicherheit, für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, Umwelt und Klima und für die Stadt als Ganzes. «Nun ist es Zeit, neuen Kräften Platz zu machen.»

Während ihrer Zeit als Stadträtin hätten sich ihr viele Herausforderungen gestellt. «Ich denke etwa an die Phase um die «Tanz Dich frei»-Demonstration, an mehrere Sparprogramme, an die Krisenzeit von Stadtwerk oder an sich plötzlich häufende Ausfälle von Kadern der Stadtpolizei.» Aus den acht Jahren als Stadträtin und Vorsteherin des Departementes Sicherheit und Umwelt könne sie aber auch sehr viel Positives mitnehmen.

Organisationsentwicklung und Klimaschutz

Günthard-Maier erwähnt eine ganze Reihe von Errungenschaften ihrer Amtszeit: Die Position als «sicherste Grossstadt der Schweiz», das Volks-Ja zum neuen Polizeigebäude, die Organisationsentwicklung bei der Stadtpolizei, die Überarbeitung der Klimaziele und Massnahmepläne auch für das Energieziel «Netto Null bis 2050» sowie die Lancierung des Projektes zur Anpassung an den Klimawandel um nur einige zu nennen. Auch die Feuerwehr, der Zivilschutz, das Zivilstandwesen und die Unternehmenskultur im Departement habe sie weiterentwickelt. Alle diese Leistungen seien nur im Team möglich gewesen, unterstrich Günthard-Maier. «Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Departement und bei Stadtwerk für ihren grossen und wertvollen Beitrag.» Ebenso dankte sie dem Stadtrat und ihrer Partei.

( dh )