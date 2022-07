Unfall im Kanton St. Gallen – Basejumper verunglückt oberhalb von Walenstadt tödlich Ein 31-jähriger Ukrainer wollte oberhalb des Walensees ins Tal fliegen. Er prallte gegen Naturhindernisse und stürzte ab.

Im Gebiet Tieregg bei Walenstadtberg verunglückte der 31-jährige Basejumper tödlich. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Ein 31-jähriger Basejumper verunglückter am Samstagabend in Walenstadtberg im Kanton St. Gallen tödlich. Der Ukrainer mit Wohnsitz in Dubai wollte vom Startplatz «Sputnik» oberhalb des Walensees in Richtung Walenstadt fliegen.

Im Gebiet Tieregg prallte er gegen Naturhindernisse und stürzte danach rund 300 Meter ab, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Basejumpers feststellen. Auch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei rückten zum Unglücksort aus.

SDA/fal

