23,6 Grad in St. Chrischona – Basel erwacht nach einer Tropennacht Aufstehen ohne Abkühlung: Die letzte Nacht war in der Schweiz an zahlreichen Orten tropisch warm. Den Rekord holte die Region Basel.

Nach einer Tropennacht – wird es in der Schweiz und in Basel am Donnerstag erneut heiss. Etwas Abkühlung versprechen Gewässer. Aber auch der Rhein ist aktuell bereits 23 Grad warm. Foto: Pino Covino

Zahlreiche Orte in der Schweiz haben eine Tropennacht hinter sich. Von der Region Basel über Zürich und Neuenburg bis ins Tessin blieben die Temperaturen immer über 20 Grad.

Wie SRF Meteo am Donnerstagmorgen über Twitter mitteilte, war es in St. Chrischona bei Basel mit mindestens 23,6 Grad am wärmsten. In Neuenburg und in Gersau SZ wurden stets 21,3 Grad oder mehr gemessen. Auf dem Bantiger im Kanton Bern war es 21,2 Grad warm und auf dem Uetliberg in Zürich 21,7 Grad.

Tropische Nachtstunden erlebten auch die Einwohnerinnen und Einwohner in der Westschweiz und im Tessin. So sank die Temperatur in Vevey VD nicht unter 22,3 Grad und in Locarno nicht unter 21,6 Grad.

Von einer Tropennacht wird laut SRF Meteo gesprochen, wenn die Temperaturen bis 8 Uhr nicht unter 20 Grad fallen. Üblicherweise wird die tiefste Temperatur des Tages kurz nach Sonnenaufgang gemessen.

SDA/Isabelle Thommen

