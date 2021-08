Der Super-League-Sonntag – Basel feiert Kantersieg, auch Lugano und der FCZ gewinnen Arthur Cabral glänzt als vierfacher Torschütze, der FCZ dreht einen Rückstand und Lugano bezwingt St. Gallen. Erik Hasselberg

Leitet die Wende mit seinem Kopfballtor zum 1:1 ein: Mirlind Kryeziu trifft für den FCZ. Foto: Christian Merz (Keystone)

Mit einer knappen 2:1-Führung im Rücken legt sich Marchesano den Ball zurecht. Eine Viertelstunde ist in Luzern noch zu spielen. Die Distanz zum Tor? Rund 19 Meter. Der FCZ-Spielmacher läuft an - und versenkt den Ball gefühlvoll hinter FCL-Keeper Vasic zum 3:1. Es ist die Entscheidung in einer wilden Partie zugunsten der Zürcher, die unter ihrem neuen Coach André Breitenreiter den dritten Sieg in Folge feiern.

Diesen können sie auch ihrem Goalie verdanken. In der zweiten Halbzeit pariert Brecher mehrfach mirakulös - gegen Tasar, Frydek und Aloung stellt der der 28-Jährige seine starke Frühform unter beweis. Beim frühen und ersten Gegentor dieser Saison durch Ugrinic (5. Minute) ist er machtlos.

Kryeziu (35.) nach toller Vorarbeit des auffälligen Guerrero und Kramer (44.) vom Penaltypunkt drehen die Partie noch vor der Pause für den FCZ, der Probleme hatte, in das Spiel zu finden. Die Luzerner sind bemüht, starten auch in die zweite Hälfte besser als die Gäste, finden aber immer wieder ihren Meister in Brecher. Während der Weg von André Breitenreiter und seinem FCZ an der Spitze der Tabelle weitergeht, verbleibt das Team von Fabio Celestini auf Rang 9 mit lediglich einem Punkt. (erh)

Lugano schlägt St. Gallen

Nach dem 2:0 bei Servette vor einer Woche gewinnt Lugano auch gegen das zuvor ungeschlagene St. Gallen und rückt zumindest zwischenzeitlich auf Rang 3 vor. Numa Lavanchy brachte die Tessiner in Führung, Reto Ziegler doppelte nach – ehe der VAR für die Gäste aus der Ostschweiz einen Foulpenalty aussprach.

Lugano schwingt oben aus: Die Tessiner bezwingen St. Gallen 2:1. Foto: Marusca Rezzonico (freshfocus)

Der FC St. Gallen blieb über die gesamte erste Halbzeit extrem passiv. Peter Zeidlers Team wirkte müde, agierte unpräzise und kam so zu nur wenigen Chancen. Anders die Tessiner: In der 16. Minute wird Lavanchy mit einem hohen Ball lanciert und zieht aus spitzem Winkel ab. St. Gallen-Goalie Lawrence Ati Zigi lässt den Ball durch die Beine passieren, sieht dabei nicht gut aus. Weitere 16 Minuten später doppelt Reto Ziegler nach. Es herrscht Chaos im St. Galler Strafraum nach einem Eckball. Zuerst kann Lukas Görtler den Ball auf der Linie retten, doch Ziegler köpfelt den Ball im zweiten Anlauf über die Linie.

Ein Vierfachwechsel belebte St. Gallen nach der Pause. In der 50. Minute bekamen die Ostschweizer einen Penalty. Victor Ruiz scheiterte erst, durfte aber nochmals antreten, weil es zu frühe Bewegung von anderen Spielern auf der Sechzehnerlinie gab. Ruiz traf zum 1:2, zu mehr aber reichte es St. Gallen nicht mehr. (red)

Cabral schiesst FCB zum Kantersieg

Auf das 6:1 gegen den FC Sion liess der FC Basel in der 3. Runde der Super League ein 5:1 gegen Servette folgen. Arthur Cabral lief dabei im Joggeli zur Höchstform auf. Der brasilianische Stürmer brachte den Ball gleich viermal im Tor unter. Für den fünften Treffer war Sebastiano Esposito besorgt. Der 19-Jährige chippte einen Foulpenalty locker ins Servette-Tor.

Glänzt als vierfacher Torschütze: Basels Arthur Cabral. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die entscheidende Szene spielte sich kurz vor der Pause ab. Cabrals Kopfball wurde von Servette-Verteidiger Vincent Sasso auf der Linie geklärt – allerdings mit der Hand, wie die Kontrolle durch den Videoschiedsrichter ergab. Dafür sah Sasso Rot und erhielt Basel einen Penalty, den Cabral – wer sonst – zum zwischenzeitlichen 2:0 verwandelte. Zu zehnt blieben die Genfer in der zweiten Halbzeit chancenlos. Cabral stellte nach dem Spiel gegenüber dem TV-Sender Blue klar: «Das war der beste Tag meines bisherigen Lebens.» (fal)

LIVE TICKER BEENDET 90'+4 Schluss! Der FCZ gewinnt sicherlich verdient gegen den FCL 3:1. Vielen Dank, dass Sie mit von der Partie waren. Hier folgt in Kürze ein ausführlicher Matchbericht. 90' 4 Minuten werden auf der Allmend mindestens nachgespielt. 88' Schlussphase läuft Die Luzerner laufen hier weiter dem Rückstand hinterher. Nur noch wenige Minuten sind zu spielen. 78' Freistoss FCL Auch die Luzerner mit einem Freistoss aus ähnlicher Position wie der FCZ zuvor – doch wieder ist Brecher auf seinem Posten. Dem Schlussmann ist es zu verdanken, dass der FCZ hier auf einen weiteren Sieg, den dritten in Folge, zusteuert. 75' Freistoss FCZ - TOR! Gute Freistossposition jetzt für den FCZ, direkt am Sechzehner. Was machen die Zürcher aus diesem ruhenden Ball? Marchesano läuft an – und versenkt die Kugel gefühlvoll im Winkel! Was für ein Tor vom Spielmacher der Gäste! 70' Noch 20 Minuten sind in Luzern zu spielen und noch ist der Ausgang dieser Partie ungewiss. Die Mannschaft von Celestini mit bereits drei Topchancen zum Ausgleich, doch Brecher ist auf dem Posten und stellte seine gute Frühform hier unter Beweis mit sensationellen Paraden. Dem FCZ fehlt die Konsequenz im Abschluss, um hier das 3:1 zu erzielen. 67' Dritte Parade Brecher Zum dritten Mal in dieser Halbzeit bewahrt Brecher sein Team vor dem Ausgleich. Mit dem Fuss pariert er einen Abschluss von Alounga. 64' Nächste Chance FCZ 4 Zürcher gegen 2 Luzerner, Gogia spielt nach links auf Krasniqi, der Vasic aus spitzem Winkel nicht bewzingen kann. Die anschliessende Ecke landet auch wieder beim FCL-Schlussmann. 63' Abschluss Ceesay Toller Pass vom eingewechselten Gogia auf Ceesay, der den Ball erläuft und nachher in den Strafraum zieht. Seinen Abschluss hält Vasic. 60' Doppelwechsel FCZ Kramer verlässt den Platz, für ihn kommt der Super-League-Debütant Gogia. Und auch Hornschuh betritt den Rasen, er ersetzt Doumbia. 58' Abschluss Guerrero Nach einem Einwurf und sehenswerter Kombination landet der Ball bei Guerrero, doch mit seinem schwächeren rechten Fuss verschiesst der FCZ-Aussenverteidiger. 55' Dreifachwechsel FCL Emini kommt für Wehrmann Domgjonas kommt für Badstuber Alounga kommt für Tasar 53' Doppel-Parade Brecher Einen abgefälschten Schuss von Tasar kann der FCZ-Keeper ebenfalls sensationell parieren. Das Spiel wogt in dieser Phase hin und her. Und gleich unmittelbar danach kann der Goalie seine Fäuste gerade noch hochkriegen und einen Flatterball von Frydek halten. 51' Gelbe Karte FCL Wehrmann testet die Reissfestigkeit des gegnerischen Trikots und sieht dafür Gelb. Der anschliessende Freistoss wird sofort gefährlich, doch Vasic kann den Kopfball von Kryeziu mirakulös parieren. 48' Chance FCZ Auf der Gegenseite ist es Boranijasevic, der nach toller Vorarbeit das Tor nicht trifft. Das hätte er mehr draus machen müssen. 48' Chance FCL Nach einem schnell ausgeführten Freistoss flippert der Ball durch den Strafraum des FCZ, doch Kryeziu kann den Abschluss von Ugrinic blocken. 45' Anpfiff zweite Halbzeit Ohne Wechsel sind die Mannschaften aus den Garderoben auf den Platz zurückgekehrt. 45'+1 Pausenpfiff Das wars von den ersten 45 Minuten in Luzern. Die Gäste hatten sichtlich Mühe, in die Partie zu kommen, lagen früh nach dem Treffer von Ugrinic in Rückstand. Doch Kryeziu und Kramer schafften es, die Partie zugunsten des FCZ zu kehren, der also hier mit einer 2:1-Führung in die Pause geht. Wir sehen ein animiertes und emotionales Spiel und sind gespannt, ob die Mannschaft von Fabio Celestini in der zweiten Halbzeit nochmals reagieren kann. Bis gleich! 44' TOR FCZ Nicht Marchesano, sondern Kramer legt sich den Ball hier zurecht. Und Kramer scheitert zuerst an Vasic, doch im Nachschuss bringt er die Kugel im Tor unter! Unnötig ist nachher der provokative Jubel vor der Luzern-Kurve. Luzerns Torhüter Vaso Vasic hält zunächst den Penalty von Blaz Kramer. Foto: Christian Merz (Keystone) 42' PENALTY FCZ Nach dem Freistoss wird es sofort brandgefährlich vor Vasic. Omeragic wird von Frydek getroffen. Penalty für die Gäste! Mehr anzeigen

