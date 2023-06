Noah Horowitz, sind Sie mit der Art Basel 2023 zufrieden? Und wenn ja, weshalb?

Nicht zufrieden: begeistert. Weshalb? Es ist unsere erste Art Basel seit der Pandemie. Und die Qualität der Kunst, die man hier sehen kann, ist so hoch wie noch nie. Ich sehe wirklich erstklassige Werke, sowohl an der Art Basel wie auch an der Unlimited. Zudem waren ein paar wahre Meisterwerke der Kunst des 20. Jahrhunderts im Angebot. Ich nenne den Rothko bei Acquavella Galleries aus der Bunny-Mellon-Sammlung oder die Spinne von Louise Bourgeois. Mehrere ausgezeichnete Gemälde von Warhol … Aber auch zeitgenössische Kunst, die heraussticht: die Künstler Li Shan und Yang Fudong bei ShanghArt Gallery zum Beispiel oder das Projekt von Laura Owens bei Sadie Coles.