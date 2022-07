Downhill-Weltcup auf der Lenzerheide – Basil Weber setzt zur rasanten Aufholjagd an Der Bachenbülacher und seine Kollegen vom Rennstall Teamproject haben heuer an allen Weltcup-Rennen der Saison die Finals verpasst. Am Heim-Weltcup soll sich das ändern. Peter Weiss

Basil Weber an der WM 2021 im italienischen Val di Sole. Rund zwei Monate vor der WM 2022 kämpft der Bachenbülacher um die erneute Qualifikation. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

An drei Stationen hat der Weltcup-Tross der Downhill-Mountainbikerinnnen und -biker heuer bereits Halt gemacht – und überall war für die drei «Teamproject»-Männer in der Qualifikation Endstation. Dabei hatten in vergangenen Jahren zumindest der Bachenbülacher Basil Weber und der nicht mit ihm und seinem Bruder Myles verwandte, mehrfache Schweizermeister Lutz Weber regelmässig die Finalläufe der besten 60 erreicht. Für Basil Weber ist das Starttief indes kein Grund zur Beunruhigung. Zumal er die Ursachen genau kennt.