Ausnahmetalent LeBron James – Basketballprofi mit Botschaft LeBron James mag mit den Lakers aus Los Angeles den NBA-Titel gewonnen haben. Aber er erinnert daran, dass es Wichtigeres gibt. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

LeBron James stammt aus armen Verhältnissen und hat sich zum erfolgreichsten Basketballspieler seiner Zeit hochgearbeitet. Foto: Douglas P. DeFelice (Getty Images)

Wäre es nach LeBron James gegangen, dann hätte er am Sonntag den Titel mit den Los Angeles Lakers gar nicht gewinnen können. Dann wäre die Saison der US-Profiliga NBA bereits im Sommer beendet worden, und das ist eigentlich alles, was man über den besten Basketballspieler der Welt wissen muss.

Es war Ende August, die NBA hatte gerade ihre Saison im Bundesstaat Florida fortgesetzt, wo die Spieler in Disney World einquartiert worden waren, um sie vom Coronavirus abzuschirmen – da schossen in Kenosha, Wisconsin, hellhäutige Polizisten insgesamt siebenmal auf den unbewaffneten Afroamerikaner Jacob Blake. James wollte einen Abbruch herbeiführen, um ein Zeichen zu setzen, dass etwas fundamental falsch läuft in den USA.

Die Kollegen überstimmten James, die NBA pausierte, wie andere US-Ligen, nur einen Tag lang. James hat nun seinen vierten Titel gewonnen, die Lakers besiegten im Finale Miami Heat, James wurde zum wertvollsten Akteur der Finalserie gewählt und erinnerte auf dem Spielfeld daran, dass es gerade wichtigere Dinge gibt als Sport: «Wir dürfen nicht aufhören, gegen Polizeigewalt, soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen.»

Der Auserwählte

James hat all diese Probleme selbst erlebt. Er kam vor 35 Jahren in Akron im Bundesstaat Ohio zur Welt; Mutter Gloria war zum Zeitpunkt der Geburt 16 Jahre alt, sein Vater hatte sich verdrückt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, zeitweise lebte er bei einem Footballtrainer, der ihm den Sport als Ausweg aus der Armut nahelegte. James galt als überragendes Talent, im Teenageralter liess er sich den Begriff «Chosen One», Auserwählter, auf den Rücken tätowieren. Er rauchte aber auch Marihuana, weil er mit dem Zirkus, den Amerikaner mit erfolgreichen Athleten veranstalten, nicht zurechtkam. Mit 18 wurde er Profi und begann, Titel zu sammeln. Zweimal gewann er die NBA mit Miami, einmal mit seinem Heimatteam Cleveland, nun mit den Lakers.

Zwei olympische Goldmedaillen nennt er sein eigen, dazu unzählige individuelle Rekorde. Und er nutzt den Ruhm, um sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Es ist wie auf dem Spielfeld: Je härter der Widerstand, desto mehr legt er sich ins Zeug.

«Shut up and dribble»

Eine konservative TV-Moderatorin riet ihm einmal, nachdem er US-Präsident Donald Trump kritisiert hatte, er solle die Klappe halten und spielen: «Shut Up and Dribble!» Genau so nannte LeBron James als Mitproduzent eine Doku-Serie über den gesellschaftlichen Einfluss afroamerikanischer Sportler. James hat sich vor zwei Jahren auch deshalb den Lakers angeschlossen, weil er dort ein Medienimperium aufbaut, das vor allem Minderheiten helfen soll. Das hatte zur Folge, dass sein Haus in Los Angeles mit rassistischen Beleidigungen besudelt wurde.

Es gibt wenige Athleten, die eine Sportart derart prägen, wie es James mit Basketball tut. Es gibt noch weniger, die von Mitspielern und Gegnern derart respektiert werden wie er – weil er nicht nur sich selbst, sondern auch die Leute um sich herum besser machen will. Und es gibt nur ganz wenige Sportlerinnen und Sportler, deren Einfluss derart über den Sport hinausgeht. James steht in einer Reihe mit Muhammad Ali und Serena Williams.

Soziales Engagement

LeBron James hat einen grossen Teil seines Vermögens – seine Einnahmen summieren sich auf mehr als eine Milliarde Dollar – in soziale Projekte investiert, etwa die «I Promise School» in Akron, die Kindern helfen soll, denen der Sport nicht als Ausweg dient. Die Initiative «More Than an Athlete» soll Sportler ermuntern, sich zu gesellschaftlichen Themen zu äussern und nicht einschüchtern zu lassen, selbst wenn es der Präsident der USA ist. James legt sich regelmässig mit Trump an, und als er Ende August einen Rat zum Umgang mit der Situation in den USA brauchte, konsultierte er Trumps Vorgänger Barack Obama. Dessen Empfehlung: weiterspielen und die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Botschaften nutzen. Das hat James getan.