Gemeinderat gibt sich offener – Bassersdorf geht in die Charme-Offensive Um Hochwasser, Finanzsorgen und mehr Jugendbeteiligung ging es am Infoabend der Gemeinde Bassersdorf. Dies alles in einem neuen Format. Das kommt gut an. Christian Wüthrich

Der neue Gemeindepräsident Christian Pfaller (SVP) gibt im Foyer des Schulhauses Chrüzacher Einblicke in die Themen seiner Arbeit. Foto: Christian Wüthrich

In der Gemeinderegierung von Bassersdorf hat ein frischer Wind Einzug gehalten. Das zeigte sich am Donnerstagabend auch an der alljährlich stattfindenden Informationskonferenz. Da wartete das ganze siebenköpfige Gremium nämlich mit einem überraschend frischen Auftritt auf, den man an der traditionell eher nüchtern gehaltenen Veranstaltung in dieser Art noch nicht gesehen hatte. «Wir präsentieren jetzt nicht wie sonst einfach eine allgemeine Info, sondern stellen Ihnen heute unsere persönliche 100-Tages-Bilanz vor», sagte der neue Gemeindepräsident Christian Pfaller (SVP) zur Begrüssung vor ein paar Dutzend Leuten in der Aula des Chrüzacher-Schulhauses.