Gemeinderat hegt Befürchtungen – Bassersdorf ist gegen die Pistenverlängerung Es sei nicht ausgeschlossen, dass eine Pistenverlängerung in Kloten zu einer Kapazitätssteigerung führe. Das sagt der Gemeinderat Bassersdorf.

Die vorberatende Kommission für Energie, Verkehr und Luft (Kevu) des Kantonsrats hat sich am 31. März 2023 mit knapper Mehrheit für die geplanten Pistenverlängerungen ausgesprochen und den entsprechenden Antrag an den Kantonsrat gestellt. Die Kevu geht davon aus, dass die Verlängerungen nur der Sicherheits- und Betriebsoptimierung dienen und keinen Kapazitätsausbau mit sich bringen. Der Beschluss des Kantonsrats untersteht dem fakultativen Referendum. Der Verband Region Ost, der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (SBFZ) sowie verschiedene Gemeinden im Norden lehnen die Pistenverlängerungen ab. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die geplanten Anpassungen ein Kapazitätsausbau und die Ausweitung der Nachtflugsperre zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden», schreibt der Gemeinderat Bassersdorf in einer aktuellen Mitteilung. Er teile und unterstütze diese ablehnende Haltung.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.