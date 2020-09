Bassersdorf kann zweimal ausgleichen

Cyril Braunschweiler (vorne) gelang für Bassersdorf bei den Eisenbahnern ein Tor. Foto: Sibylle Meier

Bassersdorf 2 verlor auch sein zweites Meisterschaftsspiel dieser Saison, in der Gruppe 4, mit 2:3. In beiden Partien kassierten sie das dritte Tor in der Schlussphase. So auch in Winterthur bei den Eisenbahnern, als das 2:3 in der 84. Minute fiel. Gegen Bülach skorten die Bezirkshauptstädter noch in der 90. Minute.

Trotzdem ist der neue Trainer Luigi Bello mit seinem jungen Team, dessen Durchschnittsalter weniger als 21 Jahre beträgt, zufrieden. «Die Jungs sind eine verschworene Truppe. Das Kollektiv ist unser Trumpf», berichtet er. Natürlich wären ihm bisher zwei Unentschieden lieber gewesen. Aber dafür arbeiten sie hart im Training. Am Dienstag empfängt Bassersdorf 2 zu Hause Embrach und am Samstag Veltheim. (red)

Eisenbahner - Bassersdorf 2 2:3 (1:1). Tore: 45. Menderes Sacipi 1:0. 45.+1. Braunschweiler 1:1. 60. Dzezair Sacipi 2:1. 74. Reveruzzi 2:2. 84. Lumani 3:2.