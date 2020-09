Bülach gleicht kurz vor Schluss aus

In der Gruppe 4 empfing Bülach die Eisenbahner. Das Duell ging 1:1 aus. Die Winterthurer gingen bereits in der 2. Minute in Führung und hätten danach zweimal das Skore erhöhen können. In der 21. Minute gelangten die Unterländer erstmals gefährlich vor das Gästetor. Danach war die Begegnung ausgeglichener. Sekunden vor der Pause hatten die Eisenbahner aber noch zwei Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen.

Die Bülacher hatten vor allem zu Beginn der Partie Mühe, den Rhythmus zu finden. Wegen eines Covid-19-Verdachtes musste die Partie vor einer Woche gegen Embrach verschoben werden. Zudem fielen Mannschaftstrainings aus. Was ebenso ins Gewicht fiel: Trainer Gian Luca Appassito musste auf seinen Captain und Leistungsträger Giancarlo Pizzolotto verzichten.

Klar, dass die Winterthurer das ausnutzen wollten. In der zweiten Halbzeit wogte das Geschehen hin und her. Die junge Bülacher Truppe zeigte jedoch eine tolle Moral. Zuerst hatte Mergim Krasniqi die Chance zum Ausgleich. Dann Kenan Tepe, der in der 88. Minute das vielumjubelte 1:1 erzielte.

Bülach - Eisenbahner 1:1 (0:1). Tore: 2. Saliji 0:1. 88. Tepe 1:1. – Bemerkung: 90. Gelbrote Karte Ibishi (E).