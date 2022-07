Lebenswerte Städte – Bassersdorf sinkt im Schweizer Städtevergleich am stärksten Das neuste Ranking der Immobilienexperten von Wüest Partner vergleicht 162 Schweizer Städte. Die Unterländer Orte stagnieren oder verlieren gar am meisten Ränge. Christian Wüthrich

Ein Bild mit Symbolcharakter, wenn es nach dem neusten Städteranking von Wüest Partner geht, das die «Bilanz» jüngst publizierte: Bassersdorf scheint aus dieser Perspektive hinter dem Kiesgrubenweiher zu versinken. Archivbild: Sibylle Meier

Keine einzige Unterländer Stadt konnte sich im mittlerweile schweizweit beachteten Städteranking verbessern. 162 Städte mit mehr als 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus der ganzen Schweiz finden sich auf der neusten Attraktivitätsrangliste in der aktuellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» wieder. Darunter sind auch sechs aus dem Zürcher Unterland.

Das ist das Städteranking Infos einblenden Mit dem Ziel, die lebenswertesten Städte der Schweiz ausfindig zu machen, hat die Immobilienfirma Wüest Partner im Jahr 2009 zum ersten Mal eine systematische Analyse der damals 129 Städte der Schweiz mit über 10’000 Einwohnern erstellt. Das Städteranking – welches heuer zum 14. Mal aufgrund von elf sogenannten Indikatorsets durchgeführt wurde, bewertet nun 162 Städte anhand von Kriterien wie dem vorhandenen Arbeitsmarkt, Bevölkerung und Wohnen, Bildung, Kultur und Freizeit, Erholung, Einkaufsinfrastruktur, Gesundheit und Sicherheit, Soziales, Mobilität, Steuerattraktivität, Kaufkraft und Krankenkassenprämien sowie Besonderheiten der Stadt. Publiziert werden die Ergebnisse jeweils in der Juli-Ausgabe der «Bilanz». Mehr Infos gibts auf der Plattform Staedteranking.ch, wo sich das aktuelle Ranking (sowie auch die Ergebnisse aus vergangenen Jahren) vergleichen und einsehen lässt. (red)

Angeführt von Zürich vor Zug, Bern, Winterthur und Basel, die unverändert auf den Rängen 1 bis 5 liegen, erscheint die bestplatzierte Unterländer Stadt an zwölfter Stelle. Es ist die Flughafenstadt Kloten. Während es die besten drei Unterländer Städte – neben Kloten sind das Wallisellen (14.) und Bülach (18.) – in die Top 20 geschafft haben und ihre Ränge im Vergleich zum Vorjahr halten konnten, haben die anderen drei Unterländer Städte allesamt einige Plätze eingebüsst im landesweiten Attraktivitätstest.

Das Unterland verliert total 22 Ränge

Das auf der Liste etwas abgerutschte schlechtere Trio aus der Region setzt sich zusammen aus Opfikon auf dem 30. Platz (-6 Ränge), Regensdorf auf dem 53. Platz (-5) und Bassersdorf an 79. Stelle (-11). Im Fall von Bassersdorf ist das besonders bitter. Denn die sechstgrösste Unterländer Gemeinde, die sich trotz ihres immer urbaneren Charakters – ganz im Gegensatz zu Wallisellen – selbst nicht als Stadt sieht, hat innert Jahresfrist schweizweit am meisten Boden verloren in diesem Städteranking.

Im Gemeindehaus von Bassersdorf kann man sich die so viel schlechtere Rangierung der Gemeinde im Städteranking nicht so recht erklären. Foto: Sibylle Meier

Die Gründe dazu lassen sich bei einem Blick auf die einzelnen Bewertungspunkte schnell festmachen: In neun von elf Kriterien hat Bassersdorf schlechter abgeschnitten als noch 2021. Nur bei den Punkten Bevölkerung/Wohnen und Steuern gabs gemäss Wüest Partner eine Verbesserung. Aber selbst beim Kriterium Steuern kündigt sich Ungemach an, denn der Gemeindesteuerfuss wurde auf das laufende Jahr hin schliesslich um fünf Prozentpunkte auf 114 Prozent angehoben. Ausgerechnet das war noch Bassersdorfs am besten bewerteter Punkt (25. Rang) über alle elf Kriterien gesehen. Eine weitere Verschlechterung im Ranking dürfte die Folge sein.

Zu wenig Jobs als grösstes Manko

Eigentlich glänzt die Kleinstadt direkt neben Kloten mit dem guten 27. Platz bei der Mobilität. Ebenfalls besser als der Gesamtrang 79 ist die Einstufung, wenn man nur das jeweilige Abschneiden bei Gesundheit/Sicherheit (48.), Bevölkerung/Wohnen (49.) und Soziales (73.) anschaut. Am schlechtesten kommt Bassersdorf hingegen punkto Erholung (129.) und dem Arbeitsmarkt (131.) weg.

Bei der Mobilität landet Bassersdorf im Vergleich mit allen anderen Schweizer Städten auf Rang 27 des neusten Rankings. Foto: Sibylle Meier

Letzteres mag nicht überraschen, wurde das Fehlen von Arbeitsplätzen in der Gemeinde schon oft als Manko kritisiert. Immer dann, wenn man an Budgetversammlungen erkannte, wie wenig Steuereinnahmen von juristischen Personen, also Unternehmen, in die Gemeindekasse fliessen.

Konfrontiert mit den ernüchternden Zahlen des Rankings, konnte die langjährige Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) gegenüber der «Bilanz» den grossen Rutsch um elf Ränge nach hinten nicht erklären. Sie stellte allerdings eine «gewisse Wachstumsmüdigkeit» im Ort fest, was auch mit der rasanten baulichen Entwicklung der letzten 20 Jahre zu tun hat.

Andere entwickeln sich schneller besser

Vor 13 Jahren, als Wüest Partner erstmals zusammen mit der «Bilanz» das Städteranking herausbrachten, rangierte das grosse Glattaler Dorf noch auf dem 24. Platz von 129 Orten aus der ganzen Schweiz. Patrick Schnorf von Wüest Partner erklärt das stete Absinken um 55 Ränge in der renommierten Liste über die letzten Jahre hinweg so: «Der Abstieg liegt nicht unbedingt daran, dass Bassersdorf sich verschlechtert hätte. Aber im Vergleich zu anderen Städten hat es sich nicht so schnell entwickelt, etwa was Bildung und Kultur betrifft.» Am stärksten abgerutscht sind nach Bassersdorf aktuell Sarnen (-10), Neuenburg (-9) und Delsberg (-7).

