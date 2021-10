Vor 100 Jahren gebaut – Bassersdorf stellt Chalet einer Gemeinderätin unter Schutz Die schmucken Chalets von Bassersdorf gelten als besondere Zeitzeugen. Das erfährt jetzt auch eine Gemeinderätin, deren eigenes Haus nun strikten Schutzauflagen unterliegt. Christian Wüthrich

Dieses Haus in Bassersdorf steht nun unter kommunalem Schutz und muss in seiner äusseren Erscheinung mit der typischen Chalet-Charakteristik erhalten werden. Foto: Christian Wüthrich

Ganz oben am Hang, hoch über dem Dorfzentrum von Bassersdorf, thronen ein paar besondere Bauten. Gemeint sind keine mondänen Villen, sondern Holzbauten im Stile «Swiss Chalet». So wird diese charakteristische Blockbauweise in Fachkreisen auch genannt. Den Häusern ist gemein, dass sie in derselben Epoche vor rund 100 Jahren gebaut wurden und nun als schützenswerte Zeitzeugen gelten.

Das erfuhr jüngst auch die Eigentümerin eines dieser schmucken Chalets, Selina Stampfli. Die Lokalpolitikerin, die für die SP im Bassersdorfer Gemeinderat sitzt, hatte Umbaupläne geschmiedet und wusste, dass sie aufgrund der Historie ihres Hauses besser noch nicht zu weit vorausplanen sollte.