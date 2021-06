Fussball 2. Liga – Bassersdorf und Brüttisellen-Dietlikon brauchen Sieg Unverständnis wegen Amateur Liga. Spieler verstiess gegen Artikel 148 des Wettspielreglements des Schweizerischen Fussballverbandes. Eine Sanktion gab es nicht. Markus Wyss

FC-Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo und sein Team sind am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Schaffhausen gefordert. Foto: Enzo Lopardo

An diesem Wochenende fallen im Amateurfussball in der letzten Runde viele Entscheidungen im Meisterschaftsbetrieb. Bei Mannschaften, die noch aufsteigen können oder in Abstiegsgefahr schweben, gehen zum Teil die Wogen hoch.

Die Spannung wird gesteigert, weil die Anzahl Absteiger in der 2. Liga regional und in der 3. Liga von der Anzahl Absteiger in der 2. Liga interregional abhängt. Deshalb interessieren sich an diesem Wochenende abstiegsbedrohte Drittligisten dafür, was zwei Ligen höher als der ihren passiert.

Konkret: Am Samstag um 18 Uhr werden die entscheidenden Spiele in den sechs Gruppen der 2. Liga interregional angepfiffen. Gegen 20 Uhr werden die Ranglisten definitiv sein. Je die beiden Gruppenletzten steigen ab. Sowie die drei schlechtesten Drittletzten. Drei der sechs Gruppen bestehen aus 13 Teams, die drei anderen aus 14. Das ist kein Problem, weil am Schluss der Koeffizient (Anzahl Punkte durch Anzahl Spiele) bei den Drittletzten der Tabellen errechnet wird. Die drei Drittletzten mit dem höchsten Koeffizienten bleiben in der 2. Liga interregional.