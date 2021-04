Abtrünniges Sechseläuten in Bassersdorf – Bassersdorfer Zünfter verbrennen eigenen Böögg im Livestream Den Höhepunkt des diesjährigen Sechseläutens gibts nur am Bildschirm: Als Alternative zur SRF-Schaltung ins Urnerland wird es auch einen Livestream vom Bassersdorfer-Böögg geben. Christian Wüthrich

Die Bassersdorfer Zünfter um Christian Weiss liessen es sich bereits im vergangenen Jahr nicht nehmen, via Internetstreaming das Abbrennen ihres eigenen kleinen Corona-Bööggs zu zelebrieren. Screenshot: Facebook

Pünktlich um 18 Uhr geht es den Zürcher Schneemännern an den Kragen. Während die Stadtzürcher Zünfter mit ihrem grossen Böögg heuer ins Exil nach Uri ausweichen müssen, bleiben die Bassersdorfer beim gleichwohl kleineren Wintervertreiben sich und der Region treu. In gewohnt spassiger Manier bieten die Zürcher Unterländer – ebenfalls per Liveübertragung – das etwas andere Sechseläutenspektakel.

Statt auf SRF 1 aus dem Urnerland melden sich die regionalen Zünfter auf der eigenen Bassersdorfer Sechseläuten-Facebook-Seite mit ihrer satirischen Alternative. «Wir werden hier auf dieser Seite einen Livestream zuschalten», kündigen sie auf Facebook an.

Statt wie zuletzt vor 1000 Leuten mitten im Dorf konnten die Bassersdorfer Böögg-Spezialisten 2020 ihr humoristisches Sechseläuten nur mit einer Feuerschale und einem Mini-Böögg im Garten feiern. Screenshot: Facebook

Während der grosse weisse Kollege vom Bellevue heute auf einer alten Brücke in einem schattigen Bergtal auf 1400 Metern steht und fast noch einmal in den Winter zurückkehrt, übertragen die abtrünnigen Unterländer Zünfter ihren Konkurrenzanlass aus einem Privatgarten mitten in Bassersdorf. Christian Weiss, «Zeremonienmeister» der Flachländer Böögg-Version 2021, bestätigt, dass er heute um 18 Uhr ein kleines Sechseläuten der anderen Art starten werde.

2004 illegal entstanden – heute ein etablierter Anlass

Das Bassersdorfer Sechseläuten gibt es seit 2004. Angefangen als Guerillaveranstaltung mit dem Abbrennen einer Puppe auf dem zentralen Dorfkreisel, hat sich dieses alternative Sechseläuten zu einem lokalen Grossanlass im 12’000 Einwohner umfassenden Dorf entwickelt.

Auch in Bassersdorf wird seit bald 20 Jahren ein Böögg zum Sechseläuten verbrannt. Hier bei der verregneten Austragung im April 2008. Archivbild : Peter Würmli

In den letzten Jahren versammelten sich bei schönem Wetter bis zu über 1000 Schaulustige auf der Bassersdorfer Sechseläutenwiese. Diese gibt es – kein Scherz – amtlich so benannt, nachdem eine Freifläche hinter dem alten Dorfschulhaus beim Kreisel auf Geheiss des Gemeinderats dahin gehend umgetauft wurde. Nur wird sie ihrem Namen heute aber schon wieder nicht gerecht, nachdem bereits 2020 kein Grossanlass auf der Bassersdorfer Sechseläutenwiese hatte stattfinden können.

Das Bassersdorfer Sechseläuten mit einem echten Böögg und illustren Ehrengästen in ebensolchen Kleidern war schon immer ein Gaudi für Klein und Gross wie hier 2009. Archivbild: David Baer

Im zweiten Corona-Jahr wird es nicht anders ablaufen als im ersten, heisst es auf der Facebook-Seite. Etwas Gutes haben die jüngsten Lockerungen der Pandemieregeln dennoch, betonen die humoristischen Zünfter um ihren Zeremonienmeister: «Einziger Vorteil gegenüber dem Vorjahr: Es werden nicht nur drei Personen den Böögg umrunden, sondern 15.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.