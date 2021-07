Saisonstart Ende Monat - Der Zirkus Knie geht mit Musiker Bastian Baker auf Tournee

Endlich wieder Zirkus – Bastian Baker ist Aushängeschild von neuem Knie-Programm Der Circus Knie hat Details zu seiner verkürzten Tournee bekanntgegeben. Am 29. Juli ist Premiere in Rapperswil. Philipp Kleiser

Bastian Baker ist der sogenannte Headliner im neuen Programm des Circus Knie. Foto: PD

Am 29. Juli fällt der Startschuss für die diesjährige, verkürzte Tournee des Circus Knie. Nun ist klar, mit welchem Aushängeschild der Nationalzirkus in die Saison startet: Es ist der Musiker Bastian Baker, wie am Donnerstag bekannt wurde.

«Wenn die unverkennbare Stimme und die Gitarrenklänge von Bastian Baker mit den akrobatischen Highlights und den wunderbaren Pferden des Circus Knie verschmelzen, ist eine einzigartige Show garantiert», so die Verantwortlichen in der Medienmitteilung.

Für den 30-jährigen Bastian Baker, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert, ist es die Premiere im Circus Knie. Bereits vor rund zwei Jahren konnte Géraldine Knie den Romand unter Vertrag nehmen und seither arbeiten die beiden intensiv an der neuen Show.

Fliegende Motorräder und spektakuläre Effekte

Die Familie Knie setzt in diesem Jahr auf eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem. Wie schon 2020 soll die Motorrad-Flugshow des Circus Flic Flac beim Publikum für einen erhöhten Adrenalinausstoss sorgen. Mit bis zu 70 Stundenkilometer jagen die zehn Artisten auf ihren Maschinen durch eine sechs Meter grosse Stahlkugel. Altbekannte sind auch «The Gerlings», die auf dem fünf Millimeter dicken Stahlseil elf Meter über dem Boden Höchstleistungen zeigen. Wie die Verantwortlichen schreiben, werden die Elemente Feuer und Wasser zudem zu wichtigen Bestandteilen der Showinszenierung.

Die Motorrad-Flugshow des Circus Flic Flac war schon 2020 im Programm des Circus Knie anzutreffen. Foto: PD

Für die Lacher im Programm sorgt in der Deutschschweiz das Duo Full House mit ihrer Action-Comedy und in der Romandie der Komiker und Pantomime Peter Shub. Die Familie Knie bringt wiederum Pferde und Ponys in die Manege.

Die verkürzte Tournee des Circus Knie führt nach der Premiere in Rapperswil zuerst nach Bern und geht dann in Genf und Lausanne weiter, bevor im Oktober Zürich angefahren wird.

