Zwhatt-Areal in Regensdorf – Baustart für Hochhäuser steht kurz bevor Bald beginnen die Baurabeiten für die zwei Wohntürme und fünf Gewerbe- und Mehrfamilienhäuser auf dem Zwhatt-Areal. Das Datum ist noch nicht bekannt. Anna Bérard

Die Vorbereitungen für die Arealentwicklung auf dem Parkplatz des ehemaligen SAP-Gebäudes sind in vollem Gang. Foto: Sibylle Meier

Noch wartet man in Regensdorf auf den Baustart der zwei Hochhäuser und fünf Gebäude, die vor einem Jahr ausgesteckt waren. Die ersten Bagger sind bereits am Arbeiten. Davon zeugen die Kiesberge und Holzhaufen neben den vielen Baumaschinen in allen Grössen. Dieser Tage reissen Bulldozer die letzten alten Bauten auf dem Gelände ab und heben eine Grube aus. Wie eine Nachfrage bei Pensimo Management ergibt, erstellen die Baufirmen eine provisorische Zufahrt für das ehemalige SAP-Gebäude und heben den Kanal für die Werkleitungen aus.