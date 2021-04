Rümlang/Kloten – Bauarbeiten am Flughafen starten verzögert Aufgrund der sehr tiefen Temperaturen in der Nacht und den vorausgesagten Niederschlägen mussten die Tiefbauarbeiten am Flughafen Zürich abgesagt werden.

Am Flughafen Zürich sind Sanierungsarbeiten geplant – nun kommt es erneut zu einer Verzögerung. Im Bild eine Boeing 777-300 der Swiss, die am Flughafen Zürich landet. Foto: Keystone / Christian Merz

Zwischen Frühling und Herbst werden jedes Jahr auf verschiedenen Flugbetriebsflächen des Flughafens Zürich Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Zu einer grösseren Verzögerung kam es heuer jedoch bereits: Denn für 2021 war ursprünglich die Sanierung der Piste 10/28 geplant, dies musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch aufs kommende Jahr verschoben werden. Vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der Elektroinfrastruktur haben aber bereits begonnen. Ab Mitte April stehen aufgrund von Leitungsquerungen Belagsaufbrüche im Bereich der Pisten und Rollwege an. Diese Arbeiten müssen ausserhalb der Flugbetriebszeiten und daher nachts erfolgen, da die Piste komplett gesperrt werden muss.

Zu einer weiteren, jedoch weit kürzeren Verzögerung führt nun das Wetter. Wie der Gemeinderat Rümlang meldet, hätten ab Montag, 12. April, bis zum darauf folgenden Freitag Tiefbauarbeiten am Flughafen Zürich durchgeführt werden sollen – aufgrund der sehr tiefen Temperaturen in der Nacht und den vorausgesagten Niederschlägen müssen diese jedoch verschoben werden. Aller Voraussicht nach und vorbehältlich der Wetterverhältnisse sollen die lärmintensiven Arbeiten nun in der Nacht vom 18. auf den 19. April 2021 beginnen.

Wie die Flughafenbetreiberin in einer Medienmitteilung vergangene Woche schrieb, würden mit den Bauunternehmen eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um die Baulärmimmissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Dennoch liessen sich Lärmimmissionen nicht vermeiden.

red

