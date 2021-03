Oberglatt – Bauarbeiten an der Bahnhofstrasse – Sperrungen geplant Voraussichtlich im kommenden April wird der Kanton Zürich einen Teil der Bahnhofstrasse ab Hofstetterstrasse bis und mit Kreisel sanieren. Sharon Saameli

Archivfoto: Madeleine Schoder

Betroffen von den Belagsarbeiten ist jener Teil der Bahnhofstrasse zwischen der Einmündung Hofstetterstrasse bis und mit dem Kreisel (siehe Karte unten). Es stehen verschiedene Arbeiten an: Im Abschnitt Hofstetterstrasse bis und mit Kreisel werden die bestehenden Stromleitungen ersetzt; im Bereich zwischen der Bülachstrasse bis Bahnhofstrasse wird die Wasserleitung ersetzt, und ab der Alpen- bis Höhe Allmendstrasse wird die Regenwasserhalterung ersetzt. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch der Belag saniert. Und: Die Bushaltestelle Rietli wird barrierefrei ausgebaut.

Die Werkkommission der Gemeinde Oberglatt hat diese Arbeiten als gebundene Ausgaben genehmigt. Namentlich handelt es sich um folgende Beiträge: Die Fahrbahnsanierung und die Bushaltestelle kommen auf 300’000 Franken, der Ersatz der Wasserleitung im Kreiselbereich auf 190’000 Franken, der Ersatz der Regenabwasserleitung auf 210’000 Franken und der Ersatz der Elektrizitätsleitung auf 494’000 Franken. Der Beschluss ist auf der Website der Gemeinde einsehbar.

Die Bahnhofstrasse ist vom 6. April bis circa 29. August 2021 auf dem genannten Teilstück für den Fahrverkehr gesperrt. Die Verkehrsumleitung erfolgt über Staats- und Gemeindestrassen. Aus Richtung Bahnhof Oberglatt kommend, wird der Verkehr via Breitmattweg–Allmendstrasse–Bachstrasse–Rümlangstrasse–Dorfstrasse in die Bülachstrasse Oberglatt umgeleitet. Aus Richtung Niederglatt kommend, wird der Fahrzeugverkehr über 3,5 t (LKW) auf der Kaiserstuhlstrasse Oberglatt grossräumig via Riedmattstrasse Rümlang –Oberglatterstrasse Rümlang–Rümlangstrasse Oberglatt–Dorfstrasse Oberglatt in die Bülachstrasse Oberglatt und umgekehrt umgeleitet. Die Signalisation der Strassensperre und der Verkehrsumleitung erfolgt durch das Tiefbauamt des Kantons Zürich.