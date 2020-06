Strassenbau in Dietlikon – Bauarbeiten an der Neuen Winterthurerstrasse Wegen Sanierungsarbeiten ist vom 15. Juni bis Ende Juli der Zugang zum Brandbachcenter über die Brandbachstrasse gesperrt.

Ab dem 15. Juni bis Ende Juli finden im Bereich der Neuen Winterthurerstrasse Strassensanierungsarbeiten statt. Archivfoto

Die Strassenarbeiten an der Neuen Winterthurerstrasse in Dietlikon werden voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen. Wie das Tiefbauamt des Kantons Zürich mitteilt, konnten die seit April 2019 laufenden Bauarbeiten bisher schneller als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

In der letzten Phase muss Dietlikon noch einige Einschränkungen für den motorisierten Verkehr in Kauf nehmen. So ist vom Montag, 15. Juni bis Ende Juli die Einfahrt in das Brandbachcenter von der Brandbachstrasse gesperrt. Die Zufahrt zum Brandbachcenter ist während dieser Zeit nur von der Neuen Winterthurerstrasse möglich. Zeitgleich muss an der Kreuzung Neue Winterthurer-/Pappel-/Industriestrasse die Rechtsabbiegung von der Neuen Winterthurerstrasse in die Industriestrasse ebenfalls gesperrt werden.

Eine weitere kurze Sperrung findet ebenfalls an dieser Kreuzung statt: Für Belagsarbeiten vom Samstag, 27. Juni um 21 Uhr bis Montag, 29. Juni um 5 Uhr wird die Industriestrasse ab der Kreuzung bis zur Einmündung der Brandbachstrasse komplett gesperrt. Der Verkehr auf der Neuen Winterthurerstrasse ist davon

nicht betroffen. Anschliessend ist bis am Mittwoch, 1. Juli um 17 Uhr noch die Einfahrt von der Neuen Winterthurerstrasse in die Industriestrasse gesperrt.

Wie das Tiefbauamt schreibt, können die Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn der Neubau der Altbachbrücke rechtzeitig abgeschlossen wird. Da sowohl die Arbeiten an der Brücke als auch die Strassensanierung witterungsabhängig sind, können sich diese um jeweils eine Woche verschieben.

( abz )