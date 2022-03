Strassenprojekt in Winkel – Bauarbeiten an Dorfstrasse wegen Einsprachen verschoben Ursprünglich sollten die Bauarbeiten an der Dorfstrasse am 4. April beginnen. Zwei parallel laufende Rechtsmittelverfahren verzögern nun die Sanierung. Daniela Schenker

Die Dorfstrasse in Winkel präsentiert sich momentan als Flickwerk.

Foto: Sibylle Meier

Kurz und knapp informiert die Gemeinde Winkel auf ihrer Website darüber, dass Sanierung und Umgestaltung der Dorf- und Hungerbüelstrasse nicht wie geplant am 4. April starten können. «Infolge von zwei parallel laufenden Rechtsmittelverfahren im Zusammenhang mit dem oben erwähnten Projekt, welches im letzten Jahr öffentlich aufgelegen ist, müssen die Bauarbeiten verschoben werden», steht weiter in der Meldung. Wie zu erfahren war, wird in mindestens einem Rechtsmittel die Finanzierung des Projekts infrage gestellt, weshalb auch unklar sei, ob das Projekt wie geplant umgesetzt werden könne. Der weitere Verlauf hänge nun von den hängigen Rechtsmittelverfahren ab.