Spatenstich in Eglisau – Bauarbeiten an neuem Sekundarschulhaus haben begonnen Über 30 Millionen Franken investiert die Gemeinde Eglisau in ein neues Schulhaus. Nach jahrelanger Planung haben die Arbeiten nun offiziell begonnen. Manuel Navarro

Schulpflegepräsidentin Sandrine Haas (rechts) und Gemeindepräsident Roland Ruckstuhl (Vierter von rechts) griffen am Freitag zum Spaten und feierten damit den Baubeginn des neuen Schulhauses Schlafapfelbaum. Foto: Milad Perego

Wenn alles wie geplant klappt, drücken die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler in Eglisau ab Sommer 2025 in einem brandneuen Gebäudekomplex die Schulbank. Und zwar im Gebiet Schlafapfelbaum im Norden der Gemeinde. Dort haben am Freitag mit dem Spatenstich offiziell die Bauarbeiten für die neue Bildungsimmobilie begonnen. «Wir verspüren ein grosses Glücksgefühl. Mit dem heutigen Spatenstich ist ein wichtiger Meilenstein erreicht», sagte Schulpflegepräsidentin Sandrine Haas (FDP). Und es sei beruhigend, zu wissen, dass man nun endlich habe anfangen können.