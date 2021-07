Unfall im Zürcher Kreis 5 – Bauarbeiter stürzt durch Glasdach und stirbt Am Donnerstagnachmittag ist ein Bauarbeiter auf einer Baustelle 25 Meter abgestützt. Er verstarb noch vor Ort.

Die alarmierte Sanität von Schutz & Rettung konnte den Bauarbeiter nicht mehr retten. Symbolfoto: PD

Weshalb der Bauarbeiter durch die Glasscheibe durchbrach, ist bislang ungeklärt. Der 50-Jährige arbeitete am Donnerstagnachmittag auf einem Glasdach eines Fabrikgebäudes an der Hardstrasse im Zürcher Kreis 5. Dann stürzte er 25 Meter in die darunterliegende Halle ab, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Trotz sofortiger Reanimation und der alarmierten Sanität, erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei abgeklärt.

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.