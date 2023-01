Umfahrung Neeracherried – Baubeginn ist frühestens in elf Jahren Seit 2007 steht die Umfahrung Neeracherried im Richtplan. Jetzt fliesst das Geld fürs Vorprojekt. Das Moor tatsächlich umfahren kann man allerfrühestens 2037. Florian Schaer

Bis die Hauptachse durchs Neeracherried abgebaut und hier nur noch Moor zu sehen ist, fliesst noch viel Wasser die Glatt hinunter. Foto: Balz Murer

Auf dem Jahrzehnte-Fahrplan der Umfahrung Neeracherried ist ein weiterer Schritt vollzogen: An seiner Vorweihnachtssitzung vom 21. Dezember hat der Regierungsrat knapp 6 Millionen Franken bewilligt. Die Summe ist als Planungs- und Projektierungskredit in der Buchhaltung des Tiefbauamts vermerkt. Der Unterschied zwischen Plan und Projekt ist der Unterschied zwischen dem Was und dem Wie. Das Was ist alt: Dass man nämlich die Hauptverkehrsachsen aus der Moorlandschaft entfernen will, steht seit 2007 im Richtplan.