Budget genehmigt – Bauboom zwingt Regensdorf zu massiven Investitionen Das Budget 2023 zeichnet ein rosiges Bild der Finanzlage Regensdorfs. Die Zukunft sieht aber düster aus. Anna Bérard

Die neue Gemeinderätin Susanne Mehr erklärt zum ersten Mal das Budget der Gemeindeversammlung. Für Stefan Marty (Vierter von rechts) war es der erste Auftritt als Gemeindepräsident. Foto: Anna Bérard

Die Finanzen Regensdorfs werden im Jahr 2024 ins Minus kippen. Das prognostiziert die Gemeinderätin und Finanzvorständin Susanne Mehr, als sie der Gemeindeversammlung das Budget 2023 vorstellt. Die düsteren Aussichten begründet sie mit dem explosionsartigen Bevölkerungswachstum, was die Gemeinde zu enormen Investitionen zwingt. So entstehen rund 1800 neue Wohnungen bis 2026. Weitere Grossüberbauungen werden folgen. Regensdorf rechnet darum bis 2050 mit 36 zusätzlichen Schulklassen. Es braucht also mehrere neue Schulhäuser, was enorme Kosten bedeutet.