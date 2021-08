Besonderes Exponat in Bülach - Bauchschuss brachte eine der ältesten Dosen Insulin ins Spitalmuseum

Das Spitalmuseum Bülach Infos einblenden

Das Museum im Untergeschoss des Spitals Bülach beherbergt Exponate aus 120 Jahren lokaler Spitalgeschichte und viele Generationen von Spitalutensilien. Es gibt Einblick in vergangene Zeiten, so zum Beispiel die Jahre, in denen das Spital noch von Spenden lebte und im Garten Hühner gefüttert wurden. Eine Führung muss an der Rezeption des Spitals, Telefon 044 863 22 11, angemeldet werden. Sie dauert rund 30 Minuten und ist kostenlos.