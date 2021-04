Richtplan kurz vor dem Ziel – Baudirektion kritisiert Richtplan dreier Unterländer Gemeinden Das Amt für Raumentwicklung bemängelt den überkommunalen Richtplan von Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli – bis jetzt aber nur in zwei Details. Sharon Saameli

Das Oberglatter Familiengartenareal Breiten liegt am nördlichen Rand der Gemeinde. Foto: Raisa Durandi

An den Gemeindeversammlungen vom September 2020 gaben die Stimmberechtigten ihr Ja zum überkommunalen Richtplan von Niederhasli, Niederglatt und Oberglatt. Der Richtplan ONN – in seiner gemeindeübergreifenden Funktion einzigartig – soll in naher Zukunft als zentrales Planungsinstrument auf Kantonsebene fungieren. Mit ihm werden unter anderem die Entwicklung von Siedlung, Verkehr und Infrastruktur koordiniert und mit zahlreichen weiteren Aspekten wie dem Natur- und Landschaftsschutz vereinbart.

Seit Ablauf der Rechtsmittelfrist nach den Gemeindeversammlungen liegt der Richtplan nun beim Amt für Raumentwicklung (ARE) zur Genehmigung auf. Ein erster Entwurf des ARE zeigt nun, dass einige Aspekte der Gesamtrevision des Richtplans voraussichtlich nicht genehmigt werden: die Parkplätze in der Nähe des Ausflugsgebiets um die Panzerpiste sowie die Familiengärten Breiten am nördlichen Rand der Gemeinde.