Gemeinde Bassersdorf – Baudirektion weist Bau- und Zonenordnung teilweise zurück Bassersdorf kommt mit der neuen Bau- und Zonenordnung nicht durch. Im Gemeinderat ist man erstaunt, verzichtet jedoch auf einen Rekurs.

Diese Meldung sorgte für dicke Luft im Gemeinderat Bassersdorf. Die kantonale Baudirektion hat nämlich einige Änderungen zurückgewiesen, die in der gesamtrevidierten Bau- und Zonenordnung vorgesehen gewesen wären.

Die Genehmigungsverfügung liegt nun vor, es wurden von der Baudirektion jedoch einige laut Gemeinderat wichtige Änderungen der Vorlage zurückgewiesen. In einer aktuellen Mitteilung des Gemeinderates heisst es, man sei «erstaunt». Und zwar darüber, dass Ein- und Umzonungen in eine Zentrumszone für mehrere Gebiete nicht genehmigt wurden. Etwa südöstlich des Dorfplatzes und nördlich des Bahnhofs mit dem Bahnhofvorbereich bis zum Auenbach und dem Gebiet «Im Baumgarten».

Die Begründung der Baudirektion lautet, dass der Anteil von Gewerbeflächen nicht gemäss der kantonalen Praxis auf mindestens 20 Prozent festgesetzt wurde. Der Gemeinderat Bassersdorf hält dem entgegen, dass «die gewählte Regelung die Bereitstellung von ausreichend Gewerbeflächen in den Erdgeschossen zur Belebung der Quartiere vorsah».

Zudem bemängle die kantonale Baudirektion, dass der Hochwasserschutz für diese bauliche Entwicklung nicht gegeben sei. Weitere nicht genehmigte Themen sind ergänzende Vorgaben zur Energieeffizienz, Übergangsbestimmungen für das Gebiet Pöschen vor Erreichung der Rechtskraft des erforderlichen Gestaltungsplans, Anpassung der Kernzonengrenzen in Baltenswil auf die örtlichen Gegebenheiten, die Belassung der gewerblich genutzten Flächen Bärwis und Runsberg in der Reservezone sowie die Umwidmung der Familiengärten Acherwis in die Erholungszone.

Der Gemeinderat schluckt die Kröte

Der Gemeinderat teilt gleichzeitig mit, dass er gegen die teilweise Nichtgenehmigung nicht rekurriert habe. Er wird die Kröte also schlucken. Denn ein Rekurs würde Verzögerungen bedeuten. Auch für die übrigen Bestimmungen für anstehende Bauvorhaben. Durch den Verzicht auf einen Rekurs können diese rasch in Kraft gesetzt werden.

Dass die neuen Zentrumszonen nicht genehmigt wurden, schränke aber die gemäss kommunalem Richtplan gewünschte weitere Entwicklung von Bassersdorf ein. Die Ein- und Umzonung in einer zeitnahen Teilrevision der BZO wird deshalb geprüft – nicht zuletzt auch aufgrund des derzeit laufenden Studienauftrags von SBB, Kanton und Gemeinde zum Gebiet Bahnhof Nord, dessen Resultate im Herbst 2023 vorliegen werden.

Am kommunalen Richtplan und der Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) arbeiteten die kommunale Planungskommission und der Gemeinderat seit 2018. Im Juni 2022 setzte der Bassersdorfer Souverän die gesamtrevidierte Bau- und Zonenordnung fest.

Die Festsetzungs- und Genehmigungsentscheide zur BZO seitens Gemeindeversammlung und Baudirektion werden im Spätsommer 2023 publiziert. Liegen keine Rekurse vor, tritt die Rechtskraft der neuen BZO im Oktober ein.

