Neue Attraktion in Regensdorf – Bauer Ogg plant ein Maislabyrinth in Watt Der umtriebige Landwirt Philip Ogg hat schon manches Projekt auf seinem Hof in Watt auf die Beine gestellt. Das neuste: ein Irrgarten durch sein Maisfeld. Anna Bérard

Ein Maislabyrinth wie dieses in Bösingen FR soll diesen Sommer für Einnahmen in Watt sorgen. Archivfoto: Raphael Moser

Zuckermais anbauen lohnt sich für Philip Ogg nicht mehr. Obschon der Mais von der Kundschaft geschätzt wird und der Watter die Produktion so weit wie möglich optimiert hat: Einen Gewinn konnte er damit nicht erwirtschaften. Jetzt soll ein Maislabyrinth die Einkünfte des Landwirtschaftsbetriebs im Regensdorfer Ortsteil Watt sichern. Ogg the Farmer, wie er seinen Betrieb nennt, will in den Sommermonaten ein Ausflugsziel für Familien sein.