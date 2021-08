Grossaufgebot in Heldswil TG – Bauer rettet 60 Tiere aus brennendem Stall In der Thurgauer Gemeinde Heldswil brach am Donnerstag in einer Scheine ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit 80 Einsatzkräften an. Drei Kühe mussten durch einen Tierarzt behandelt werden.

Schaden von mehreren hunderttausend Franken: Scheine in Heldswil TG steht in Flammen. (12. August 2021) BRK News Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. BRK News Der Bauer rettete 40 Ziegen und 20 Kühe aus dem Stall. Kantonspolizei Thurgau 1 / 3

In Heldswil TG ist am Donnerstagabend eine Scheune vollständig niedergebrannt. Personen wurden keine verletzt. Der Tierarzt musste drei Tiere behandeln, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagmorgen bekanntgab.

Die Meldung über einen Scheunenbrand im Weiler Kaltenbrunnen lief bei der kantonalen Notrufzentrale ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Felsenholz, Erlen und Bischofszell waren mit rund 80 Personen vor Ort.

Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Liegenschaften übergriff. In der Scheune befanden sich rund 40 Ziegen und 20 Kühe. Sie konnten dank schnellem Einsatz der Besitzer gerettet werden. Drei Kühe wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Es werden Zeugen gesucht.

SDA/chk

