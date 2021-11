Arbeitsunfall in Altikon – Bauer verunfallt mit Traktor und stirbt In Altikon ist am Samstag ein Landwirt mit seinem Traktor tödlich verunfallt. Seine Leiche ist erst am Tag darauf gefunden worden.

Erst einen Tag später wurde die Leiche des verunglückten Landwirts gefunden. Symbolfoto: PD / Kapo ZH

Ein Landwirt ist am Samstag mit einem Traktor in Altikon tödlich verunfallt. Gefunden wurde der leblose 74-Jährige am Sonntagnachmittag im Wald. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Gemäss ersten Erkenntnissen fiel der Mann am Tag zuvor beim Holztransport im Wald aus ungeklärten Gründen von einem kabinenlosen Traktor und verstarb an der Unfallstelle. Der genaue Hergang werde untersucht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungsdienst mit Notarzt, die Feuerwehr Thurtal Süd und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland im Einsatz.

