Feldhof beim Neeracherried – Bauer Zimmermann bangt um seine Felder Der Kanton will Land auf einer Fläche von 45 Hektaren südlich des Neeracherrieds versumpfen lassen. Mitten im Perimeter liegt der Feldhof – ein Besuch. Thomas Mathis

Der Feldhof im Hintergrund ist der Betrieb von Landwirt Ruedi Zimmermann. Foto: Manuela Matt

Ruedi Zimmermann aus Niederglatt steht auf einer Anhöhe und blickt über seinen Hof, seine Felder und das angrenzende Neeracherried. Wie lang er noch so wie heute wirtschaften kann, weiss er nicht. Gleich mehrere Naturschutzprojekte betreffen seinen 19 Hektaren grossen Betrieb, auf dem er neben seinem Job am Flughafen vor allem Beeren produziert und Mutterkühe sowie Bienenvölker hält. Da ist einerseits die Verlegung der Strasse durchs Neeracherried. Die geplante Linienführung führt an seinem Hof vorbei. «Für die Verlegung braucht es Kulturland, das mir gehört», sagt er. Andererseits steht die Renaturierung des Fischbachs an, der an seinen Feldern vorbeifliesst.