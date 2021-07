Überstunden auf den Feldern – Bauern bringen ihren Weizen ins Trockene Viel Regen hats gegeben, viel Regen ist angesagt. Die Getreideproduzenten schieben Extraschichten. Und die Sammelstelle Niederhasli läuft am Anschlag. Florian Schaer

Bauer Sämi Kramer leert 44,2 Tonnen Windlacher Weizen in Niederhasli ab – und plant derweil schon die nächste Fahrt. Foto: Sibylle Meier

Den Landwirten der Region bleibt nicht viel Zeit, das reife Getreide auf den Feldern zu dreschen; denn dazu müssen die Felder trocken sein, so wie gerade jetzt, am Donnerstag und Freitag. Ist die Ähre feucht, kann der Mähdrescher seiner klassischen Aufgabe nicht mehr optimal nachkommen, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen. So stehen während dieser sonnigen Zwischenphase Bauern und Fahrzeuge im Dauereinsatz, oft bis spät in die Nacht, selbst wenn vielleicht noch manch eine spätere Lage nicht zu 100 Prozent reif ist. Fertig zu sein, bevor das nächste Unwetter übers Unterland hereinbricht, das ist die Devise.