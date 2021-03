Zu wenig Mitsprache – Bauern im Unteren Tösstal kritisieren Naturschutzpläne Der Kanton plant im Unteren Tösstal grosse Naturschutzgebiete. Die betroffenen Landwirte in Berg am Irchel, Dättlikon und Freienstein-Teufen fürchten teils massive Konsequenzen für ihre Betriebe. Fabian Boller

Im Unteren Tösstal wie hier in Freienstein-Teufen plant der Kanton ein grosses Naturschutzgebiet. Foto: Marc Dahinden

Die Landwirte in den Gemeinden des Unteren Tösstals sind in Aufregung, denn der kantonale Naturschutz hat Grosses vor in der Region. So sollen weite Teil des Gebiets unter Schutz gestellt werden – mit teilweise weitreichenden Konsequenzen für die Bauern. Sie befürchten, dass sie ihr Land künftig nicht mehr wie gewohnt nutzen können.

Beat Huber, SVP-Kantonsrat und Vorstandsmitglied des Zürcher Bauernverbandes, kritisiert: «Viele Bauern, die ihr Land bereits freiwillig umweltschonend und ökologisch bewirtschaftet haben, sind nun die Leidtragenden.» Huber hat zusammen mit zwei Ratskollegen mehrere kritische Fragen an den Regierungsrat gestellt.