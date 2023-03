Wahl in den Niederlanden – Bauern-Politikerin startet von null auf hundert Caroline van der Plas weiss längst nicht alle Antworten, stellt der Regierung aber die Fragen, die vielen Bürgern auf der Zunge liegen. Damit gewann sie in acht von zwölf Provinzen die meisten Stimmen. Thomas Kirchner

Vom eigenen Erfolg überrascht: Caroline van der Plas (Mitte) nach der Bekanntgabe ihres Wahlerfolgs. Foto: Sem van der Wal (EPA)

«Monstersieg», «historischer Sieg», dazu Bilder von Menschen, die jubeln, als hätten sie die Welt aus den Angeln gehoben: So ordnen die niederländischen Medien ein, was am Mittwochabend bei den Wahlen in den zwölf Provinzen des Landes geschehen ist. Der Triumph der erst 2019 entstandenen Bauer-Bürger-Bewegung (BBB) fiel noch höher aus als erwartet und hat, wenn nicht die Welt, so doch die niederländische Politik ins Wackeln gebracht. Denn die Provinzen entscheiden über die Zusammensetzung des Oberhauses, das Gesetze stoppen kann. Dort wird es nun noch ungemütlicher für die Regierungskoalition, die in der Ersten Kammer keine Mehrheit hat.