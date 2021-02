Neues Quartier in Rümlang – Baugenossenschaft plant grossen Siedlungsumbau – 177 Mietparteien betroffen Die Siedlung Röntgenhof im Zentrum von Rümlang soll ab 2022 komplett neu gebaut werden. Sharon Saameli

Diese Häuser sollen in den kommenden Jahren verschwinden. Foto: Sibylle Meier

In sonnigen Farben reihen sich im Rümlanger Zentrum sechs Wohnblöcke aneinander. Glasbalkone, zurechtgeschnittene Stauden und ein kleiner Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten zieren den mit Gras bewachsenen Innenhof – ein typisches Agglo-Quartier aus den späten 1950er-Jahren, die Grossstadt in Griffnähe, aber eben doch nicht städtisch.

Geht es nach der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ), sieht hier bald alles anders aus. Denn die Siedlung zwischen der Glattal-, Tempelhof- und Friedackerstrasse gehört ihr – und sie plant den Abriss und kompletten Neuaufbau des Quartiers. Gemäss einer Online-Infoveranstaltung an die Nachbarschaft, deren Präsentation dieser Zeitung vorliegt, sollen die sechs Wohnhäuser mit 103 Wohnungen abgerissen werden. An ihrer statt entstünden fünf Häuser à fünf Stockwerke mit einer maximalen Höhe von 14,8 Meter und insgesamt 139 Wohnungen. Die neue, zwischen den Wohnhäusern entstehende Insel würde begrünt und mitsamt Pavillon zum gemeinschaftlichen Gartenraum umfunktioniert. Ein doch urban designter Innenhof für die Nachbarschaft und, so sie wieder erlaubt sind, für kleine Feiern.