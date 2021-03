Parlament Kloten entscheidet – Bauherren müssen 25 Prozent der Gewinne bei Umzonungen abgeben Das Stadtparlament von Kloten hat wichtige Entscheide gefällt: Nebst Gebührenreglement, Hort-Neubau und der Energiezukunft betrifft das auch die Abschöpfung von «geschenkten» Immobiliengewinnen. Christian Wüthrich

Das Stadtparlament von Kloten während der Märzversammlung im Schluefwegsaal. Foto: Chr. Wüthrich

Die Klotener Stadtparlament hat am Dienstagabend beschlossen, wie viel Investoren in der Flughafenstadt von ihren Gewinnen künftig abgeben müssen. Denn wer beim Planen und Bauen Vorteile erfährt – wenn durch Umzonungen plötzlich mehr Wohnungen gebaut werden können – muss einen Viertel des so erreichten Mehrwerts der Stadt abtreten.

Die Klotener Legislative folgte damit dem Antrag des Stadtrates, der bei Um- sowie auch Aufzonungen eine 25-prozentige Gewinnabgabe vorgeschlagen hatte. Kloten reagiert damit auf Druck des Kantons. Dieser hat alle Zürcher Gemeinden beauftragt, gemäss dem revidierten Raumplanungsgesetz eine mögliche neue Abgabe in der kommunalen Bau- und Zonenordnung zu verankern.