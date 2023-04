Unfall in Kloten – Baum wird von Armeefahrzeug gerammt und knickt um Am Donnerstagabend ist ein Puch der Schweizer Armee von der Strasse abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Unfall forderte keine Verletzen.

Ein Puch der Schweizer Armee. Symbolfoto: Gaetan Bally (Keystone)

Am Donnerstagabend hat sich in Kloten in der Nähe der Kaserne, am Klotener Ende der Panzerpiste, ein Unfall ereignet. Ein Puch der Schweizer Armee ist von der Strasse abgekommen, das Fahrzeug rammte einen Baum – dieser knickte dabei um. Das schreibt der «Blick», gegenüber der Zeitung bestätigte ein Armeesprecher den Sachverhalt.

Der Unfall forderte keine Verletzten. Wie der Armeesprecher weiter gegenüber dem «Blick» sagt, handelte es sich um ein Fahrzeug der Richtstrahlschule in Kloten. Die Abklärungen zum Unfallhergang laufen.

mps

