Weiach-Historik – Baumaschinen und Lastwagen in Bewegung Am kommenden Wochenende trumpfen in der Kiesgrube in Weiach historische Baumaschinen sowie das Neuste aus der Baumaschinentechnik auf. Ruth Hafner Dackerman

Hansruedi Eberhard vor einem Bulldozer aus dem Jahr 1929. Am Wochenende werden in der Kiesgrube von Weiach zahlreiche Baumaschinen – Oldtimer sowie Neumaschinen – zu bestaunen sein. Foto: Balz Murer

Hansruedi Eberhard steht vor einem Bulldozer der Marke Caterpillar aus dem Jahr 1929, Typ Sixty. «Wir haben ihn als Oldtimer aus Amerika importiert», erzählt der Leiter des Ebianum in Fisibach, das mehr als 100 historische Baumaschinen und Fahrzeuge beherbergt. Ein Teil dieser Sammlung wird am kommenden Wochenende in der Kiesgrube in Weiach im Einsatz zu bestaunen sein. Zehn Jahre sind vergangen, seit das Kieswerkspektakel mit Baggerballett anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Weiacher Kies AG inszeniert wurde. Der aktuelle Anlass wäre schon vor zwei Jahren geplant gewesen, erzählt Eberhard. Coronoa-bedingt musste er zweimal verschoben werden. «Nun freuen wir uns, zusammen mit dem Verein Swiss Historik den Besuchern ein tolles und unvergessliches Erlebnis zu bieten.»