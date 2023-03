Migrationspolitik der Schweiz – Baume-Schneider gegen Auslagerung von Asylverfahren ins Ausland Die Justizministerin hat am Rande des EU-Innenministertreffens in Brüssel deutlich gemacht, dass es für die Schweiz nicht infrage komme, Asylverfahren auszulagern.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gibt bei ihrem Eintreffen am EU-Innenministertreffen in Brüssel ein Interview. Foto: Olivier Hoslet (Keystone, EPA)

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider spricht sich gegen die Auslagerung von Asylverfahren ins Ausland aus. Das machte sie am Donnerstag am Rande des EU-Innenministertreffens in Brüssel deutlich.

Für die Schweiz sei das «keine Frage», sagte sie und verwies dabei auch auf die in der Schweiz geltenden rechtlichen Grundlagen. Denn diese liessen das aktuell nicht zu.

Sowohl innerhalb der EU wie auch in der Schweiz gibt es immer wieder Politikerinnen und Politiker, die eine Auslagerung von Asylverfahren fordern. Erst kürzlich hatte auch die SVP verlangt, dies zu prüfen.

Angesprochen auf fixe Mauern an der EU/Schengen-Aussengrenze, wie es etwa der österreichische Kanzler Karl Nehammer will, zeigte sich die Vorsteherin des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) wenig begeistert. Mit Ausnahme von einzelnen sei wohl kaum jemand für fixe Mauern an der Schengen-Aussengrenze, sagte sie.

SDA/step

